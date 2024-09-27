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Израиль за сутки нанес удары по примерно 220 объектам "Хезболлы" в Ливане

92 человека погибли, более 150 получили ранения в результате израильских авиаударов

Израиль за сутки нанес удары по примерно 220 объектам "Хезболлы" в Ливане
Фото: AP/TASS

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Военные Израиля за минувшие сутки нанесли удары по примерно 220 объектам радикального шиитского движения "Хезболла" в Ливане, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Среди целей, по которым нанесены удары, были объекты инфраструктуры террористов, пусковые установки, из которых снаряды были выпущены по израильской территории, террористы "Хезболлы" и склады оружия в Ливане", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

Армия обороны Израиля заявила, что "продолжает проводить операции по ослаблению и ликвидации террористического потенциала и инфраструктуры "Хезболлы"".

Тем временем, по данным ЦАХАЛ, "Хезболла" выпустила более 150 снарядов, что вызвало вой сирен в Израиле.

В свою очередь "Хезболла" заявила, что совершила несколько нападений на севере Израиля с использованием ракет и беспилотников.

Шиитское движение также подтвердило гибель главы одного из подразделений беспилотников "Хезболлы" Мохаммада Хусейна Сурура.

Между тем министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние 24 часа в результате израильских авиаударов погибли по меньшей мере 92 человека, 153 человека получили ранения.

Израиль Хезболла Ливан ЦАХАЛ
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