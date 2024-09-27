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В ЕС заявили, что Израиль и Палестина должны с международной помощью сами договориться о мире

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глобальный альянс за двугосударственное решение для Израиля и Палестины будет работать над созданием условий для переговоров сторон, но договариваться они должны сами, сообщил пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Петер Стано.

"Девяносто стран, представленные сотней делегатов преимущественно министерского уровня, приняли вчера участие в совещании (в Нью-Йорке по мирному процессу и решению ближневосточного конфликта на основе принципа двух государств - ИФ). Результат этого совещания - формирование всемирного альянса за реализацию двугосударственного решения", - сказал официальный представитель Жозепа Борреля в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Это международный альянс, который желает создать благоприятные условия для двугосударственного решения, сознавая, - и это было вчера сказано на заседании - что эти переговоры по их собственному соглашению о мире должны вести сами палестинцы и израильтяне (...). Всемирный альянс пытается создать условия, чтобы они могли запустить эти переговоры", - продолжил Стано.

Он добавил, что "с точки зрения этой сотни участников совещания, решение на основе принципа двух государств - единственное жизнеспособное решение".

Пресс-секретарь сообщил, что участники встречи согласовали проведение следующих совещаний в ближайшие недели. Первое из них состоится в Эр-Рияде, второе - в Брюсселе. В дальнейшем встречи будут проходить в столицах других стран-участниц.

Накануне, выступая на этом совещании в Нью-Йорке, Боррель заявил: "Если решение о двух государствах не является решением, то какое решение является решением? Какое альтернативное решение? Поэтому (министр иностранных дел Саудовской Аравии - ИФ) принц Фейсал и я предлагаем всем тем, кто хочет продвигаться в решении о двух государствах, объединиться в глобальный альянс, чтобы помочь реализовать это решение".

При этом высокий представитель ЕС по иностранным делам отметил: "Хотя мы все согласны с тем, что нет другого возможного решения, мы не согласны с тем, как и когда реализовать это единственное решение. Даже в Европейском союзе у нас разные взгляды. Но все мы, Европейский союз и не входящие в него страны, я думаю, должны внести свой вклад в эту реализацию".

Израиль Палестина ЕС
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