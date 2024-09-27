Нетаньяху заявил в ООН о готовности полностью устранить угрозу со стороны "Хезболлы"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Израиль будет наносить удары по позициям ливанского шиитского движения "Хезболла" до тех пор, пока не устранит все исходящие от него угрозы, заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Пока "Хезболла" будет стоять на пути войны, у Израиля не будет иного выбора, и у него будет право на то, чтобы устранить эту угрозу для того, чтобы наши граждане (на севере страны) могли безопасно вернуться в свои дома", - сказал он.

По его словам, сразу после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, "Хезболла" начала атаки на север Израиля, и это вынудило 60 тысяч израильских военнослужащих выдвинуться на границу с Ливаном.

"Хезболла" превратила пульсирующие жизнью города на севере Израиля в города-призраки. Мы не смиримся с армией террористов на нашей северной границе", - подчеркнул Нетаньяху.

Он отметил, что Израиль не намерен вести войну с народом Ливана: "Они ("Хезболла") ставят под угрозу их собственный народ. У нас война не с вами, а с "Хезболлой", которая захватила вашу страну и угрожает нам".