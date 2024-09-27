Председатель Евросовета назвал Совбез ООН живым мертвецом

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Оценивая создание ООН как "выдающееся достижение", председатель Европейского совета Шарль Мишель резко раскритиковал Совбез ООН за его "неработоспособность", особенно в новой геополитической обстановке. Он заявил об этом, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Текст его выступления опубликовала пресс-служба Евросовета.

"Более чем когда-либо с 1945 года мир сотрясается от взрывоопасного коктейля шоков, которые суммируются и ускоряются. Третья мировая война возможна. Нам необходимо срочно прийти в себя", - сказал он.

"Наши общие правила должны соблюдаться. Для этого Совет Безопасности ООН должен освободиться от парализующего ига, которым становится право вето в его нынешней форме. Совет Безопасности не является представительным. Он недостаточно легитимен. И главное, он неработоспособен. Совет Безопасности все больше и больше превращается в живого мертвеца", - заявил Мишель.

Он считает, что "Совет Безопасности необходимо реформировать", этот орган должен стать более инклюзивным.

"Африка и, по моему мнению, Латинская Америка, в частности, должны иметь там постоянные места. А региональные организации должны быть более интегрированы в процессы принятия решений Организации Объединенных Наций. В том числе путем предоставления им систематического консультативного голоса в Совете Безопасности", - отметил Мишель.