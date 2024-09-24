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Президент США призвал реформировать Совбез ООН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил на Генассамблее ООН, что считает необходимым реформировать Организацию Объединенных Наций, в частности, за счет ее расширения и повышения эффективности ее работы.

"Мы должны создать более сильную, более эффективную и инклюзивную ООН. ООН необходимо адаптироваться, в нее надо привнести новые голоса и перспективы, поэтому мы поддерживаем реформы и расширение СБ ООН", - сказал он.

"Время двигаться вперед. СБ ООН и ООН в целом необходимо вернуться к работе по установлению мира", - подчеркнул президент США.

Джо Байден ООН СБ ООН США Совбез ООН
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