Нетаньяху призвал СБ ООН не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН, обратился к Совету безопасности Организации с призывом вновь ввести санкции против Ирана и не допустить развития иранской ядерной программы.

"Я призываю СБ вернуть санкции в отношении Ирана, поскольку все мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться в том, что Иран никогда не получит ядерного оружия, - заявил он. - Ответственные правительства должны (...) присоединиться к Израилю в стремлении остановить развитие иранской ядерной программы".

По словам Нетаньяху, Иран "стремится перевести свою ядерную программу на военные рельсы".

"Ради спокойствия и безопасности ваших стран, ради спокойствия и безопасности всего мира мы не можем допустить, чтобы это произошло", - отметил Нетаньяху.

По его убеждению, "агрессия Ирана" может угрожать всему ближневосточному региону, а в долгосрочной перспективе - всему миру.

"Иран стремится распространить свой радикализм далеко за пределы Ближнего Востока. Вот почему он финансирует террористические организации на пяти континентах, вот почему он создает баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые будут угрожать всему миру", - заявил Нетаньяху.

Он пообещал, что его страна ответит, если Иран совершит нападение на нее. "У меня есть послание для тегеранских тиранов: если вы ударите по нам, мы нанесем удар по вам. В Иране нет такого места, до которого не дотянулась бы длинная рука Израиля. Как и на всем Ближнем Востоке", - сказал премьер-министр.

Кроме того, он выступил за завершение процесса нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией, направленного, в частности, на ограничение влияния Ирана в ближневосточном регионе: "Это стало бы историческим процессом примирения".

По мнению Нетаньяху, такая нормализация позволила бы в дальнейшем сформировать альянс между его страной, США, Саудовской Аравией, другими арабскими государствами.

Нетаньяху также поблагодарил израильских военнослужащих за стойкость в борьбе против ХАМАС и других военизированных формирований на Ближнем Востоке, которых, по его словам, "спонсирует Иран".