Израиль вновь наносит удары по "Хезболле" в Ливане

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила о новой серии ударов по целям, связанным с движением "Хезболла", на юге Ливана, пишет The Times of Israel.

Как сказал контр-адмирал Даниэль Хагари, целью ударов была штаб-квартира "Хезболлы" в Бейруте.

По информации ливанского телеканала LBCI, Израиль нанес удары по югу Бейрута, здесь прозвучали мощные взрывы, слышные по всей столице. Над районом поднимается черный дым.

Южный пригород ливанской столицы - Дахия, населенный преимущественно шиитами, считается оплотом "Хезболлы".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Генассамблее ООН в Нью-Йорке пообещал, что израильские военные продолжат удары по "Хезболле" вплоть до выполнения всех поставленных командованием целей.