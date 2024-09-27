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Израиль вновь наносит удары по "Хезболле" в Ливане

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила о новой серии ударов по целям, связанным с движением "Хезболла", на юге Ливана, пишет The Times of Israel.

Как сказал контр-адмирал Даниэль Хагари, целью ударов была штаб-квартира "Хезболлы" в Бейруте.

По информации ливанского телеканала LBCI, Израиль нанес удары по югу Бейрута, здесь прозвучали мощные взрывы, слышные по всей столице. Над районом поднимается черный дым.

Южный пригород ливанской столицы - Дахия, населенный преимущественно шиитами, считается оплотом "Хезболлы".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Генассамблее ООН в Нью-Йорке пообещал, что израильские военные продолжат удары по "Хезболле" вплоть до выполнения всех поставленных командованием целей.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Биньямин Нетаньяху Израиль Ливан Хезболла Даниэль Хагари
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