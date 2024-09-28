Израиль: война на два фронта началась. Мнения экспертов

Разрушенные после израильских авиаударов здания в южном Ливане Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На Ближнем Востоке активные военные действия переместились из сектора Газа на территорию Ливана, где расположено шиитское движение "Хезболла". На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов разговаривал с заместителем директора Института США и Канады генерал-майором запаса Павлом Золотаревым и старшим научным сотрудником Центра стратегии и технологии, специалистом по Ирану Юрием Ляминым.

Нельзя остановиться на полпути

Корр: Как вы представляете дальнейшее развитие ливано-израильского конфликта?

Золотарев: Это во многом зависит от Ирана. Но Иран ясно показывает свою незаинтересованность в расширении военных конфликтов в регионе. Кроме того, не заинтересованы в эскалации конфликта и США.

Корр: Вы не считаете, что премьер-министр Израиля дал добро Армии обороны Израиля на попытку разгромить движение "Хезболла" в Ливане, давнего и непримиримого врага Израиля, именно потому, что видел эту обоюдную незаинтересованность в эскалации?

Золотарев: На Биньямина Нетаньяху в данном случае влияет другой фактор: не разобравшись с "Хезболлой", невозможно победить ХАМАС в Газе, а именно это и является целью Израиля. Иначе говоря, Израиль в борьбе с ХАМАСом не может остановиться на полпути. Видимо, как человек решительный, он будет идти до конца для достижения своей цели. Конечно, это отчасти не соответствует традициям Израиля: у них всегда на первом плане была задача беречь людей. А при таком двойном конфликте без жертв не обойдешься. Но выбора у него, вероятно, нет: если решил "разобраться" с этими двумя, по мнению Израиля, террористическими структурами – пойдет на обострение.

Но это уж потом

Другое дело, перед Нетаньяху потом встанет проблема – как дальше строить отношения в регионе? А точнее, как обеспечить управление на этих территориях? Вернее, самоуправление, с тем, чтобы оно не допускало возрождения побежденных, опять-таки, с израильской точки зрения, террористических движений. С этой проблемой Израилю самостоятельно не справиться и все будет во многом зависеть от других государств.

Я имею в виду управление прежде всего в Газе. Там нельзя создать государство. Да, при исламе можно жить и без государства: есть законы шариата, которые регулируют жизнь. Но практика показала, что каждый раз в таком случае к власти приходят террористические структуры. Поэтому ясно, что когда-то им придется решить вопрос о системе управления в Газе и о создании палестинского государства в целом.

Корр: Премьер Нетаньяху заявлял, что Израиль будет наносить мощные удары по "Хезболле", пока не достигнет своей цели, прежде всего безопасного возвращения жителей севера Израиля в свои дома.

Золотарев: В Израиле считают "Хезболлу" террористической организацией, которая ведет огонь по северным территориям Израиля. Поэтому естественная задача, чтобы обеспечить мир на севере - эта организация не должна иметь террористическую направленность. Но опять-таки во многом все будет зависеть от Ирана. Мы видим, что руководство этой страны начинает занимать не столь радикальную позицию, как прежде.

Войска лоб в лоб пойдут?

Корр: Израиль пойдет на сухопутную операцию в Ливане?

Золотарев: Хочется верить, что нет. Сегодня государство с развитой современной военной техникой, с информационными технологиями, вполне может добиться своей цели с помощью высокоточных ударов. Вспомним пример американской операции против Югославии. Они добились политических целей без применения сухопутных войск.

Позиция Ирана противоречива

Корр: Мнение другого собеседника "Интерфакса", Юрия Лямина, в отношении причин конфликта в Ливане совпадает с предыдущим, однако он предполагает, что нас ждет дальнейшая эскалация военных действий в этом регионе.

Лямин: Действительно, причины военных действий в Ливане во многом связаны с положением в Газе. И конечно установление мира там во многом зависит от Ирана. Вместе с тем, позиция Ирана с одной стороны состоит в том, чтобы уйти от большой региональной войны, но с другой - она во многом перекликается с целями "Хезболлы": корень проблемы - события в секторе Газа. Но "Хезболла" неоднократно заявляла о своей готовности принести любые жертвы для поддержки ХАМАС. Но мира в Газе нет и не предвидится в ближайшее время. Поэтому, пока не видно стремления сторон заключить мир в Газе, можно ожидать, что события в Ливане пойдут по эскалации.

Да, она будет медленной, с тем чтобы не превратить ее в большую региональную войну, которую действительно не хотят, и не только США и Иран, но и другие крупные исламские страны. Однако логика событий идет в разрез с их нежеланием. Главное - не видно стремления к заключению мира в Газе, что, повторяю, ухудшает ситуацию во всем регионе.

Армию Ирана можно ждать в Ливане?

Корр: Иран может встать на защиту "Хезболлы"?

Лямин: Я думаю, что напрямую он вряд ли намерен ввязываться. Я исхожу из того, что Иран за почти два десятилетия очень много сделал для того, чтобы это движение было в состоянии само противостоять Израилю. Туда шли большие деньги и вооружение для поднятия боеспособности, даже если дело дойдет до наземной операции.

Иран по-прежнему будет активно пополнять запасы "Хезболлы" ракетными комплексами, системами залпового огня и др. Нельзя списывать и тот факт, что у Ирана есть немало союзников. И не только хуситы, но и иракская милиция, иракские шиитские ополчения, которые действуют в поддержку Ирана. Все они способны перебросить в Ливан через Сирию значительные сухопутные силы.

Уже заметны пуски иракских беспилотников по Израилю. Правда, они редкие, но долетают даже до Эйлата. Это говорит о том, что у "Хезболлы" есть резервы для сопротивления. Вопрос в том, воспользуется ли она ими или нет? От этого зависит ответ на вопрос, будет эскалация событий или нет?

Ливан имеет свою армию. На чьей стороне она?

Корр: Израильская борьба с "Хезболлой" проходит на территории Ливана. Какова позиция Ливана и ливанской армии?

Лямин: Дело в том, что ливанская армия достаточно слабая и не в состоянии противостоять израильской. Откровенно говоря, ливанская армия даже "Хезболле" ничем реально помочь не может. У нее отсутствует собственное ПВО: в этом качестве есть несколько зенитных установок и ПЗРК. По современным меркам можно сказать, что нет почти ничего. Есть еще и несколько вертолетов и слабая артиллерия. Так что на данный момент ливанской армии нет смысла вступать в военные действия ни на суше, ни в воздухе.

Корр: Израильские бомбы и ракеты падают на территорию Ливана на объекты, где расположены сторонники и бойцы "Хезболллы", или на граждан Ливана, не имеющих никакого отношения к этому шиитскому объединению?

Лямин: Бомбардировки в основном направлены на участников движения "Хезболла" и на их многочисленных союзников в Ливане. Но, конечно, удары попадают и по другим районам Ливана, просто в меньших масштабах.

Но все равно это Ливан!