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В ЕС рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над Ливаном и Израилем

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Европейское агентство безопасности полетов в субботу рекомендовано авиакомпаниям воздержаться от перелетов в воздушном пространстве Ливана и Израиля.

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"В сложившихся обстоятельствах Еврокомиссия и Европейское агентство безопасности полетов решили выпустить бюллетень, в котором советуют не проводить полеты в воздушном пространстве Ливана и Израиля", - говорится в сообщении этого агентства.

Такую рекомендацию оно сделало на фоне обострения конфликта между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".

Израиль в последние дни наносит массированные авиаудары по Ливану. "Хезболла", в свою очередь, запускает ракеты в сторону израильской территории.

Израиль Ливан ЕС Хезболла
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