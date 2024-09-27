В Баку заявили, что Конституция Армении препятствует заключению мирного договора

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики азербайджанского президента Хикмет Гаджиев в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Конституция Армении является препятствием для заключения мирного договора с Ереваном.

"Конституция Армении, которая ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. (...) Мы хотим достичь мирного соглашения не только с правительством Армении, но и с армянским народом, который должен выступить с требованием о проведении референдума по изменению конституции, отказавшись от территориальных претензий к Азербайджану", - сказал Гаджиев.

Он также заявил, что "военное строительство в Армении должно быть ответственным и соразмерным".

Помощник азербайджанского президента добавил, что в Баку видят "военное присутствие Европейского союза в регионе в виде миссии по наблюдению за нашими границами в Армении и через Европейский фонд мира".

"Если ЕС становится военным фактором в нашем регионе, возникает закономерный вопрос: какова конечная цель милитаризации Армении", - поинтересовался Гаджиев.