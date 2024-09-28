Вашингтон обеспокоен поддержкой КНР военно-промышленного комплекса России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне обеспокоены военным сотрудничеством Китая и России.

"В беседе с (министром иностранных дел Китая - ИФ) Ван И я указал на нашу большую обеспокоенность тем, что Китай поддерживает российскую военно-промышленную базу, тем самым продлевает конфликт (на Украине - ИФ), о желании прекращения которого (Пекин - ИФ) говорит", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

"Мы не намерены нарушать связи между Китаем и Россией, у них крайне деловые отношения, но это сотрудничество порой порождает проблемы для нас и для других стран, и в частности в Европе", - отметил он.

Между тем, в Пекине ранее неоднократно заявляли, что Китай не является стороной, вовлеченной в украинский кризис, и привержен его мирному разрешению.