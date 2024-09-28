ВВС Израиля продолжают наносить удары по ливанской столице

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в 2:55 по местному времени субботы (совпадает с мск) ее самолеты продолжили нанесение ударов по Бейруту.

"В настоящее время израильские ВВС наносят удары по стратегическим объектам (...) организации "Хезболла" в районе Бейрута", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Согласно пресс-службе, целями ударов являются объекты по производству оружия, здания, используемые для хранения современного оружия, и ключевые командные центры "Хезболлы". Они определены в соответствии с "точными разведданными ЦАХАЛ".

Позднее, армейская пресс-служба в сообщении, распространенном в 4:44, вновь заявила, что ЦАХАЛ продолжает нанесение ударов по объектам "Хезболлы" в Бейруте.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал здание, в котором находится штаб-квартира "Хезболлы" в Бейруте с целью ликвидации лидера движения Хасана Насраллы. По данным арабских СМИ, ни он, ни другие руководители "Хезболлы" не пострадали.