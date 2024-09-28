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В "Хезболле" подтвердили гибель своего лидера Насраллы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В ливанской группировке "Хезболла" в субботу подтвердили гибель своего лидера Хасана Насраллы, сообщают западные СМИ.

"Хасан Наслалла присоединился к своим соратникам-мученикам", - приводят они заявление группировки.

Ранее израильские военные заявили, что ликвидировали Насраллу во время ударов в пятницу по южному пригороду Бейрута.

Насралла родился в 1960 году в Ливане. Возглавил "Хезболлу в 1992 году после того, как Израиль ликвидировал его предшественника - Аббаса аль-Мусави.

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Считается, что одним из приоритетов Насраллы стал курс на получение группировкой более современного оружия. В течение 1990-х годов противостоял израильской армии, проводившей операции в Ливане, добился вывода израильских сил из Ливана в 2000 году.

В 2006 году Насралла руководил "Хезболлой" во время военной операции Израиля на юге Ливана. В 2013 году объявил, что военное крыло его группировки принимает участие в сирийской конфликте на стороне Башара Асада. По соображениям безопасности Насралла годами предпочитал не появляться на публике, однако регулярно выступал с видеообращениями к своим соратникам.

Хезболла Хасан Насралла Израиль Ливан
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