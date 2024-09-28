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"Хезболла" опровергает утверждения Израиля о хранении оружия в атакованных зданиях

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" отрицает, что в гражданских зданиях Бейрута, ставших мишенью израильских авиаударов, находилось оружие, сообщает CNN.

"Заявления противника о наличии оружия в разбомбленных гражданских зданиях абсолютно ложны", - приводит телеканал выдержки из сообщения движения.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что "наносит целенаправленные удары по хранившемуся под гражданскими зданиями оружию" "Хезболлы".

Удары Израиля по Беруту не прекращаются с вечера пятницы. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате были разрушены несколько зданий в густонаселенном районе, погибли по меньшей мере шесть человек и десятки получили ранения. Спасатели продолжают поиски выживших и других жертв, предупреждая, что текущее число погибших не является окончательным.

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