Лавров обсудил с главой МИД Ирана СВПД по иранской ядерной программе

Министры среди прочего осудили авиаудары Израиля по Сирии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи "на полях" 79-й сессии ГА ООН палестино-израильский конфликт, СВПД по иранской ядерной программе, ситуацию в Закавказье.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, включая положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуацию в Закавказье и в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что "стороны подтвердили неизменность линии на выстраивание отношений стратегического партнерства между Россией и Ираном и приверженность реализации всех ранее согласованных совместных проектов".

Кроме того, сообщает российский МИД, в рамках встречи, посвященной урегулированию конфликта в Сирии, Лавров, Аракчи и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан "провели обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в САР и вокруг нее с акцентом на задачи долгосрочной нормализации в этой стране".

"Подтвержден настрой на продолжение совместных усилий стран-гарантов "Астанинского процесса" по содействию комплексному урегулированию в САР на основе уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Отмечена важность организации в удобные для всех сторон сроки 22-й Международной встречи по Сирии в координации с властями Республики Казахстан", - говорится в релизе.

Подчеркивается, что министры "констатировали дестабилизирующее влияние обострения палестино-израильского конфликта и обстановки в Ливане на ситуацию в Сирии и осудили осуществляемые Израилем произвольные авиаудары по сирийской территории, являющиеся грубым нарушением норм международного права".

По итогам трехсторонней встречи главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции провели консультации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Педерсену адресован совместный призыв активизировать усилия по поиску подходящей площадки для перезапуска диалога в формате межсирийского Конституционного комитета. Обсуждена тематика оказания Сирии международного гуманитарного содействия без политизации, дискриминации и предварительных условий", - информирует МИД РФ.