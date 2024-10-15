Песков не ответил, будет ли в договоре с Ираном пункт об оказании военной помощи

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, будет ли в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с Ираном пункт об оказании военной помощи.

Его спросили на брифинге , есть ли соответствующий пункт в проекте договора, который сейчас готовится.

"Нет, когда он будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании", - сказал Песков журналистам.