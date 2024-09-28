Поиск

Боррель выразил сожаление насчет безуспешности попыток прекратить конфликт Израиля и "Хезболлы"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сожалеет, что попытки различных стран, включая США, убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия против Ливана и в Газе не имеют успеха.

"Все, что мы делаем, это оказываем все возможное дипломатическое давление, чтобы добиться прекращения огня, но, похоже, никто не в состоянии остановить Нетаньяху ни в Газе, ни на Западном берегу", - приводит The Times of Israel слова Борреля, сказанные журналистам в кулуарах 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Он добавил, что Нетаньяху, "похоже, полон решимости продолжать боевые действия".

Боррель отметил, что израильский премьер ясно дал понять, что израильтяне "не остановятся, пока не уничтожат "Хезболлу", то есть не добьются той же цели, которую они поставили в отношении ХАМАС. В таком случае, считает глава дипломатии ЕС, он "собирается вести долгую войну".

"Мы не можем полагаться только на США, они пытались несколько раз, но у них ничего не вышло. Я не вижу, чтобы они были готовы снова начать переговорный процесс", - сказал Боррель.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ГА ООН ЕС Жозеп Боррель Израиль Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль: война на два фронта началась. Мнения экспертов

Израиль: война на два фронта началась. Мнения экспертов

Что случилось этой ночью: суббота, 28 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля продолжают наносить удары по ливанской столице

Обострение палестино-израильского конфликта

Лавров призвал Израиль прекратить наступление, а "Хезболлу" отвести формирования

Лавров призвал Израиль прекратить наступление, а "Хезболлу" отвести формирования

Вашингтон и Багдад согласовали сроки вывода международных сил из Ирака

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ атаковала лидера "Хезболлы" из-за его отказа прекратить удары по Израилю

В США из-за урагана "Хелен" погибли не менее 30 человек

В США из-за урагана "Хелен" погибли не менее 30 человек

В Ливане заявили, что высшее руководство "Хезболлы" не погибло при ударе Израиля

Что произошло за день: пятница, 27 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте

Израиль нанес удар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });