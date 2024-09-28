Боррель выразил сожаление насчет безуспешности попыток прекратить конфликт Израиля и "Хезболлы"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сожалеет, что попытки различных стран, включая США, убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия против Ливана и в Газе не имеют успеха.

"Все, что мы делаем, это оказываем все возможное дипломатическое давление, чтобы добиться прекращения огня, но, похоже, никто не в состоянии остановить Нетаньяху ни в Газе, ни на Западном берегу", - приводит The Times of Israel слова Борреля, сказанные журналистам в кулуарах 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Он добавил, что Нетаньяху, "похоже, полон решимости продолжать боевые действия".

Боррель отметил, что израильский премьер ясно дал понять, что израильтяне "не остановятся, пока не уничтожат "Хезболлу", то есть не добьются той же цели, которую они поставили в отношении ХАМАС. В таком случае, считает глава дипломатии ЕС, он "собирается вести долгую войну".

"Мы не можем полагаться только на США, они пытались несколько раз, но у них ничего не вышло. Я не вижу, чтобы они были готовы снова начать переговорный процесс", - сказал Боррель.