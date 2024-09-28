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Азербайджан намерен углублять отношения с Китаем в сфере зеленой энергии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку рассчитывает углублять взаимодействие с Китаем в борьбе с изменением климата, в том числе в сфере зеленой энергии, зеленых и низкоуглеродных технологий, теснее сотрудничать с в этом направлении с китайскими компаниями.

Алиев направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительное послание по случаю 75-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

"Мы полны решимости еще более углублять нашу совместную деятельность с Китаем в борьбе с изменением климата, в том числе в сфере зеленой энергии, зеленых и низкоуглеродных технологий, теснее сотрудничать с китайскими компаниями", - отмечается в послании Алиева, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

Он подчеркнул, что рассчитывает на активное участие Китая в климатической конференции COP29, которая пройдет в ноябре 2024 года в Азербайджане.

Алиев отметил, что Азербайджан намерен расширять и углублять сотрудничество с Китаем на основе совместной декларации об установлении стратегического партнерства между двумя странами, подписанной в июле текущего года в Астане.

Азербайджан Ильхам Алиев Китай COP29
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