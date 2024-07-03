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Алиев и Си Цзиньпин обсудили повышение статуса Азербайджана в ШОС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Астане на "полях" саммита ШОС провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Наши страны являются добрыми друзьями, близкими партнерами, опирающимися на равенство и взаимовыгодное сотрудничество. Китайско-азербайджанские отношения всегда развивались на здоровой и стабильной почве. Сотрудничество между двумя странами дало эффективные результаты и стало более содержательным", - сказал китайский лидер.

По его словам, которые приводит сайт азербайджанского лидера, стороны в Астане приняли совместную декларацию. "Этим документом мы поднимем наши двусторонние связи до уровня стратегического сотрудничества. Это является также и новой точкой отсчета. Мы продолжим наращивать взаимную поддержку на благо наших народов", - отметил он.

Алиев, в свою очередь, отметил, что данная декларация официально превращает Китайскую Народную Республику и Азербайджан в стратегических партнеров. "Считаю, что это большое достижение, а также и большая ответственность. Мы и дальше намерены активно взаимодействовать, по всем направлениям укреплять двусторонние связи. (...) Мы рады тому, что товарооборот между нашими странами растет, он достиг 3 миллиардов долларов и имеет потенциал к росту. Азербайджан уже открыл в 6 городах Китая торговые дома, тем самым старается продвигать свою продукцию на китайский рынок. Но и также мы с удовольствием видим рост экспорта из Китайской Народной Республики в Азербайджан", - отметил президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал политику "Одного Китая".

"Отметив, что Азербайджан придает большое значение мультилатерализму - многосторонней дипломатии, Алиев сказал, что Азербайджан является сторонником принципа невмешательства во внутренние дела стран. Наша страна, пострадавшая от двойных стандартов, также не приемлет попыток вмешательства в наши внутренние дела", - подчеркивается в информации.

На встрече было подчеркнуто, что Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана (в настоящее время Азербайджан является партнером по диалогу - ИФ) в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в следующем году в рамках председательства Китая в организации этому вопросу будет уделено особое внимание.

"Си Цзиньпин пригласил президента Азербайджана на предстоящий в Китае Саммит Шанхайской организации сотрудничества и одновременно посетить Китай с государственным визитом. Алиев с удовлетворением принял приглашение. Президент, в свою очередь, пригласил председателя КНР в удобное для него время посетить Азербайджан с официальным визитом", - отмечается в информации.

Лидеры двух стран на встречи обсудили транспортно-логистические возможности Азербайджана. "Азербайджан в настоящее время вкладывает инвестиции в данную сферу. В этом контексте было подчеркнуто доведение пропускной возможности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс до 5 миллионов тонн в год и увеличение грузоперевалочной способности Международного морского торгового порта Алят с 15 миллионов до 25 миллионов тонн. Стороны затронули сотрудничество между Азербайджаном и Китаем в рамках Среднего коридора, состоялся обмен мнениями о позитивном влиянии цифровизации данного коридора на рост объема грузов, транспортируемых из стран Центральной Азии в западном направлении, а также с Запада в направлении Китая и Центральной Азии", - отмечается в информации.

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию в сфере туризма. В частности, для наращивания контактов между гражданами Азербайджан в одностороннем порядке отменил визы в отношении граждан Китая. Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона также рассмотрит вопрос о введении безвизовых поездок в отношении граждан Азербайджана, чтобы контакты между странами и гражданами стали еще шире.

Алиев поблагодарил Китай не только за поддержку сотрудничества Азербайджана с ШОС, но и активную поддержку развития сотрудничества с БРИКС. Глава государства сообщил, что в 2026 году в Азербайджане пройдет Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этой связи был проведен обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

Ильхам Алиев Китай Си Цзиньпин ШОС
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