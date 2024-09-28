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Госдеп вывезет из Бейрута членов семей американских дипломатов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в субботу опубликовал распоряжение об обязательной эвакуации членов семей сотрудников посольства США в Ливане, не вовлеченных в работу дипмиссии.

"Госдеп США 28 сентября распорядился об обязательной эвакуации не вовлеченных в работу миссии членов семей сотрудников. Также разрешил добровольно эвакуироваться работающим членам семей сотрудников и неосновному персоналу", - говорится в сообщении госдепа.

Причиной такого решения называется нестабильная и непредсказуемая ситуация в сфере безопасности в ливанской столице.

Также американское посольство призывает граждан США в Ливане покинуть страну, пока еще есть такая возможность. В последние месяцы многие авиакомпании объявили о приостановке рейсов в Бейрут.

Ранее в субботу в "Хезболле" подтвердили гибель своего лидера Хасана Насраллы. До этого о его ликвидации сообщили израильские военные.

Госдеп Ливан Бейрут
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