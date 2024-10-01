Lufthansa и Swiss International отменяют рейсы в Бейрут и Тель-Авив

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Германский авиаперевозчик Lufthansa и его дочерняя компания Swiss International Air Lines объявили об очередной отмене рейсов в Ливан и Израиль в связи со сложившейся обстановкой.

"Полеты в Тель-Авив будут приостановлены до 31 октября 2024 года; полеты в Бейрут - до 30 ноября 2024 года", - говорится в сообщении на сайте Swiss International Air Lines.

Кроме того, Lufthansa объявила об отмене рейсов в Тегеран до 14 октября.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы", в том числе в Бейруте. В ночь на 1 октября стало известно, что ВВС Израиля осуществили по меньшей мере восемь авиаударов по югу столицы Ливана.