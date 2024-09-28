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Лавров заявил, что РФ не увеличивает ядерный арсенал

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия не увеличивает свой ядерный арсенал, продолжает придерживаться уровня, обозначенного в ДСНВ, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы свой арсенал не увеличиваем, это лишний раз подтверждают наши официальные представители. Действует до 2026 года ДСНВ между Россией и США, где соответствующие уровни закреплены. Мы ими руководствуемся, по крайней мере, пока этот договор в силе. Мы приостановили свое участие в нем, но сказали, что мы будем соблюдать уровни и обмениваться с американцами некоторыми видами информации", - заявил Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу.

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал РФ и США сократить ядерные арсеналы, Лавров сказал: "Ничего он (Гутерриш - ИФ) мне не говорил, я кстати не слышал, что он это сказал. Но бывают иногда какие-то заявления, которые явно не вписываются в реалии на международной арене существующие".

МИД РФ Сергей Лавров ДСНВ
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