В Москве считают, что пока диалог с США о стратстабильности был бы контрпродуктивен

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Разговор с США по вопросам, касающимся стратегической стабильности, в данный момент лишен смысла и контрпродуктивен, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Дело в том, что Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности, а именно на этом настаивает российская сторона. И настаивает последовательно", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что важным элементом являются "текущие условия безопасности".

"До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишен для России смысла. Более того, он просто контрпродуктивен. На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности в отношении и уважении к коренным интересам России и с акцентом на устранении созданных США и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности".

"На фоне стремления США и НАТО нанести России, как они формулируют, стратегическое поражение, радикально подорвать нашу безопасность, основа для равноправного диалога просто отсутствует", - добавила Захарова.

Она также подчеркнула, что на "полях" мероприятий Генассамблеи ООН "таких переговоров или таких встреч на эту тему не проводилось".