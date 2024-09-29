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МИД КНДР заявил, что США рискуют ввергнуть Европу в ядерную катастрофу

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Расширение США военной помощи Украине является серьезной ошибкой, которая чревата ядерной катастрофой для Европы и всего мира, заявила заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

В ее заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентство Кореи (ЦТАК), названо грубой ошибкой и глупым поведением предоставление со стороны США очередного транша военной помощи Украине на сумму более $8 млрд.

Ким Е Чжон предупредила, что "попытки США к обострению ситуации, которые поставками Украине разных вооружений на астрономические суммы намереваются затягивать и расширить конфликт, подвергнут всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны".

"США и Западу нельзя игнорировать или недооценить строгое предупреждение России", - подчеркнула она.

"Если США и Запад будут также, как сейчас, без страха продолжать играть с огнем с Россией - ядерной сверхдержавой, то смогут ли они справиться с последствиями?", - резюмировала Ким Е Чжон.

КНДР Ким Е Чжон США Украина Россия
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