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Глава Египта призвал граждан к бдительности из-за сложной ситуации в соседних странах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье призвал граждан к единству и бдительности в связи с опасными событиями, происходящими на восточной и северной границах страны.

"То, что происходит, очень опасно. Это может спровоцировать расширение конфликта и отразиться на стабильности", - приводит слова ас-Сиси агентство EFE.

"Конечно, нас должно серьезно беспокоить то, что происходит, но у нас все хорошо, и будет лучше, пока мы будем едиными и бдительными ради сохранения нашей страны, не вмешиваясь в то, что может затронуть нашу безопасность и безопасность региона", - добавил он.

Ас-Сиси накануне в телефонной беседе с и.о. премьера ливанского правительства Наджибом Микати выразил поддержку Ливану, отметив, что направит стране помощь.

С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла". В пятницу израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате этого удара погиб лидер движения Хасан Насралла и другие представители его руководства.

Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
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