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Израиль нанес удар по центру Бейрута

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Израиль впервые за почти год конфликта нанес авиаудар по центру Бейрута рано утром в понедельник, сообщает агентство Associated Press.

По информации агентства, авиаудар пришелся на многоэтажное жилое здание в бейрутском районе Кола. На видеозаписях, распространяемых в соцсетях, видны машины скорой помощи и толпа, собравшаяся под зданием.

Агентство отмечает, что район, где был нанесен удар, является главным суннитским районом с оживленной улицей, вдоль которой расположены магазины и жилые здания.

Ранее Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале сообщила, что наносит удары "по объектам террористов, принадлежащим террористической организации "Хезболла", в районе Бекаа в Ливане".

Между тем министерство здравоохранения Ливана сообщило, что по меньшей мере 105 человек погибли и 359 получили ранения в результате израильских авиаударов по ливанской территории в воскресенье.

Министерство добавило, что атаки Израиля нанесли "серьезный ущерб" больнице Кана на юге страны.

В свою очередь, израильские военные заявили, что в воскресенье ВВС страны нанесли удары по десяткам объектов по всему Ливану, "включая пусковые установки, нацеленные на территорию Израиля, здания, в которых хранилось оружие, и объекты террористической инфраструктуры, используемые "Хезболлой" для террористической деятельности против государства Израиль".

Бейрут Израиль Ливан Хезболла
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