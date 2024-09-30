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Народный фронт освобождения Палестины сообщил о гибели трех членов во время авиаудара в Бейруте

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) заявил о гибели трех своих членов в результате авиаудара Израиля по зданию в районе Кола в Бейруте, сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, среди погибших - член политического бюро НФОП и глава департамента военной безопасности Мухаммад Абдель Аал, также известный как Абу Гази, член военного ведомства НФОП и военный командир в Ливане Имад Одех, также известный как Абу Зияд, и Абдул Рахман Абдель Аал.

Как сообщалось, Израиль нанес удар по району Кола в Бейруте. Удар пришелся на верхний этаж жилого дома.

Национальная телерадиовещательная сеть Ливана заявила, что удар был нанесен израильским беспилотником. Израиль пока не сообщал об ударе.

Официально о погибших в результате удара также не сообщалось.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Бейрут
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