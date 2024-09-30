Жилье в Великобритании в сентябре подорожало максимально с ноября 2022 года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на жилую недвижимость в Великобритании в сентябре выросли на максимальные с ноября 2022 года 3,2% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Показатель растет восьмой месяц подряд, в августе рост составлял 2,4%.

Относительно предыдущего месяца цены на жилье выросли на 0,7% после сокращения на 0,2% в августе и составляют теперь в среднем 266,094 тыс. фунтов стерлингов ($356,4 тыс.) за объект.

"Рост доходов продолжал опережать рост цен на жилье в последние месяцы, в то время как стоимость заимствований сократилась на фоне ожиданий, что Банк Англии продолжит снижать процентные ставки в ближайшие кварталы, - отметил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер. - Эти тенденции помогли улучшить доступность жилья для потенциальных покупателей и поддержали умеренный рост покупательской активности и цен на жилье".