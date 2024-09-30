Поиск

Жилье в Великобритании в сентябре подорожало максимально с ноября 2022 года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на жилую недвижимость в Великобритании в сентябре выросли на максимальные с ноября 2022 года 3,2% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Показатель растет восьмой месяц подряд, в августе рост составлял 2,4%.

Относительно предыдущего месяца цены на жилье выросли на 0,7% после сокращения на 0,2% в августе и составляют теперь в среднем 266,094 тыс. фунтов стерлингов ($356,4 тыс.) за объект.

"Рост доходов продолжал опережать рост цен на жилье в последние месяцы, в то время как стоимость заимствований сократилась на фоне ожиданий, что Банк Англии продолжит снижать процентные ставки в ближайшие кварталы, - отметил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер. - Эти тенденции помогли улучшить доступность жилья для потенциальных покупателей и поддержали умеренный рост покупательской активности и цен на жилье".

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших в США из-за урагана "Хелен" увеличилось до 117 человек

Израиль – "Хезболла": обстановка накаляется. Мнение эксперта

Израиль – "Хезболла": обстановка накаляется. Мнение эксперта

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 сентября

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удар по центру Бейрута

Израиль нанес удар по центру Бейрута

Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым в составе экипажа состыковался с МКС

В Минздраве заявили, что доступные вакцины защищают от всех вариантов гриппа

В Минздраве заявили, что доступные вакцины защищают от всех вариантов гриппа

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Что произошло за день: воскресенье, 29 сентября

Мишустин в понедельник отправится на переговоры с руководством Ирана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });