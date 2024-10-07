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В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года
Фото: Richard Baker/In Pictures via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В сентябре цены на британскую жилую недвижимость подскочили на 4,7% в годовом выражении, сообщила консалтинговая компания Halifax.

Это рекордный подъем с ноября 2022 года. Рост цен фиксируется десятый месяц подряд. В августе цены увеличились на 4,3%.

Относительно августа цены на жилье увеличились на 0,3%, как и месяцем ранее. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали подъема на 0,2%.

В настоящее время средняя стоимость объекта недвижимости в Великобритании составляет 293,399 тыс. фунтов стерлингов ($383,427 тыс.). Это близко к историческому максимуму, зафиксированному в июне 2022 года.

"В течение лета и в начале осени рыночные условия неуклонно улучшались. Доступность ипотеки выросла благодаря значительному росту заработной платы и снижению процентных ставок. Это способствовало повышению доверия среди потенциальных покупателей: количество одобренных заявок на получение ипотечных кредитов увеличилось более чем на 40% за последний год и достигло самого высокого уровня с июля 2022 года. Мы ожидаем сохранения умеренных темпов роста цен на жилую недвижимость до конца текущего года и в начале следующего", - отметила Аманда Брайден, глава ипотечного отдела в Halifax.

Великобритания Halifax Аманда Брайден
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