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Хуситы заявили, что сбили еще один американский беспилотник MQ-9 Reaper

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили, что им удалось сбить еще один американский беспилотник MQ-9 Reaper, передает АР.

Повстанцы также обнародовали видеозаписи с кадрами пуска зенитной ракеты по беспилотнику в небе над провинцией Саада и с обломками аппарата, напоминающего MQ-9 Reaper.

Американские военные не ответили на запрос АР о комментарии.

В сентябре NBC со ссылкой на двух неназванных представителей властей США сообщал, что всего мятежники сбили или повредили с полдюжины беспилотников США. Уничтожать или наносить повреждения БПЛА им позволила поддержка Ирана.

Стоимость MQ-9 Reaper оценивают в $35 млн, его используют в боевых и разведывательных миссиях. Он способен подниматься на высоту до 15,2 тыс. метров и находиться в воздухе до 24 часа. Военные США и ЦРУ долгое время использовали MQ-9 Reaper в миссиях над Йеменом, однако потери этих аппаратов регистрировали в 2017, 2019, 2023 и 2024 годах.

Хуситы обстреливают суда в Красном море в ответ на израильские военные действия против ХАМАС. Они атаковали более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Кроме того, хуситы запускали ракеты и беспилотники по Израилю. В свою очередь ВВС Израиля бомбили портовый город Ходейда в Йемене.

Иран Йемен США хуситы
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