В Красном море судно было атаковано надводным беспилотником

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Судно, шедшее в Красном море, подверглось атаке в 64 км к северо-западу от йеменского портового города Ходейда, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на капитана судна.

По словам капитана, рядом с судном произошли четыре "всплеска". Затем он сообщил, что судно также "столкнулось с безэкипажным надводным аппаратом". Из-за столкновения на судне был пробит один из балластных танков.

UKMTO отмечает, что ведется расследование инцидента.

Пока ответственность за нападение никто на себя не взял. Западные СМИ напоминают, что как правило такие атаки проводят йеменские мятежники-хуситы.