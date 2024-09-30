Мишустин заявил о заинтересованности России в повышении уровня сотрудничества с Ираном

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Ираном на более высокий уровень, заявил на переговорах с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Отношения России и Ирана имеют многовековую историю, опираются на принципы дружбы, добрососедства и взаимного уважения. И Россия искренне заинтересована в том, чтобы вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, придать ему более содержательное исполнение", - сказал он.

Мишустин напомнил, что такие решения были приняты лидерами двух стран.

"Мы приветствуем принципиальное решение Ирана на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Россией и полностью разделяем такой настрой", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что в России придают приоритетное значение расширению торгово-экономического сотрудничества, диверсификации взаимного товарооборота и его структуры, и предлагают продолжить работу по его увеличению. "Ну и, конечно, считаем важным создавать самые благоприятные условия для организации целого ряда инвестиционных крупных проектов в различных областях", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что решением таких задач должна заниматься совместная постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, с российской стороны ее возглавляет министр энергетики Сергей Цивилев.

"В качестве наиболее перспективного направления рассматриваем логистику и транспортную инфраструктуру. Россия и Иран обладают большим транзитным потенциалом и в Каспийском регионе, и в Евразии. Мы активно развиваем международные коридоры: транспортный коридор "Север-Юг" связывает российские порты на Балтике, на северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана и обеспечивает прямой выход всех государств Евразии на быстро растущие рынки азиатско-тихоокеанского региона и Африки" - сказал Мишустин.

Большое значение в Москве придают и гуманитарному сотрудничеству, добавил премьер. "Я знаю, что в последнее время в Иране растёт интерес к обучению на русском языке, в частности, получению высшего образования. За последние четыре года количество иранских студентов, которые обучаются в вузах РФ, увеличилось в три раза и достигло 8000 человек. Это мы приветствуем. Есть большой потенциал в области наших туристических обменов, в частности - решение, которое было принято по получению безвизового режима для туристических групп, позволило повысить количество наших граждан, которые путешествуют в Иран на 52%, а у иранских туристов сегодня есть возможность оформить электронную визу для поездок в Россию", - сказал Мишустин.

У Москвы и Тегерана есть много проектов в области инфраструктуры транспортной логистики, энергетики, сельского хозяйства, вопросов высоких технологий, промышленности, культурных, гуманитарных вопросов, отметил Мишустин и предложил перейти к обсуждению этой тематики.