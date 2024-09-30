Мишустин заявил президенту Ирана о потенциале развития двустороннего сотрудничества

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану самые теплые пожелания от российского президента Владимира Путина и отметил большие перспективы российско-иранских отношений в самых разных сферах.

"Позвольте передать вам, а также верховному лидеру Ирана господину Хаменеи самые теплые слова от президента РФ Владимира Путина. (...) Несмотря на то, что за семь месяцев наш товарооборот увеличился на 6,5%, я считаю, что есть огромный потенциал для расширения сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, в сфере промышленности, торговых отношений и, естественно, культурно-гуманитарных отношений между Россией и Ираном", - сказал Мишустин на встрече с Пезешкианом в Тегеране.

Он сообщил, что в ходе состоявшихся ранее в тот же день его переговоров с вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом удалось обсудить весь комплекс вопросов, интересующих обе стороны, и поблагодарил иранскую сторону за гостеприимство. В частности, они обсудили возможности использования Ирана в качестве транспортного хаба.