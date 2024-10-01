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Заболеваемость COVID-19 в РФ после 11 недель роста снизилась на 3,3%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - За неделю в России выявлено более 35 тыс. заболевших коронавирусом, заболеваемость за неделю снизилась на 3,3%, таким образом, этот показатель пошел на спад после 11 недель роста.

"По итогам 39 недели 2024 года в РФ зарегистрировано свыше 35 тыс. случаев COVID-19, что на 3,3% ниже, чем на прошлой неделе. На территории РФ доминирующим вариантом остается линия JN.1. Ее доминирующими сублиниями являются KS.1, JN.1*, LB.1", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Также в ведомстве сообщили, что продолжается мониторинг ситуации с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено 7 случаев.

Роспотребнадзор коронавирус
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