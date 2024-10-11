Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году ожидается на новогодние праздники

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ может быть перед новогодними праздниками или же во время праздников, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"У нас было затянувшееся лето, и поэтому эпидсезон, скорее всего, сдвинется на более поздние сроки (...) Скорее всего, это (пик заболеваемости гриппом и ОРВИ - ИФ) будет ближе к Новому году. Может быть, это придется на новогодние праздники, но, тем не менее, не ожидается каких-то необычных тенденций в этом году, например, по сравнению с прошлым годом", - сказала Пшеничная на пресс-конференции.

Она отметила, что "сейчас мы уже столкнулись с подъемом заболеваемости ОРВИ, регистрируются единичные случаи гриппа", но это обычная характеристика начала эпидемического сезона. Она отметила, что сейчас отмечается спад заболеваемости, но это, по словам эксперта, "временное затишье" перед очередным подъемом заболеваемости.