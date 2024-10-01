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США готовятся отправить на Ближний Восток три эскадрильи боевых самолетов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - США собираются дополнительно перебросить на Ближний Восток две эскадрильи истребителей и одну эскадрилью штурмовиков вместе с несколькими тысячами военнослужащих, сообщило издание Air And Space Forces Magazine, ссылаясь на американских чиновников.

Речь идет об истребителях F-16 Fighting Falcon и F-15E Strike Eagle, а также штурмовиках A-10 Thunderbolt II.

США также продлевают пребывание имеющихся авиационных частей и подразделений на Ближнем Востоке, чтобы увеличить общее количество истребителей и штурмовиков в регионе, сообщили изданию американские чиновники.

Отмечается, что американские военные планируют разместить дополнительные истребители и штурмовики на Ближнем Востоке после того, как Израиль начал военную операцию против ливанского шиитского движения "Хезболла" и убил ее лидера Хасана Насраллу.

США пообещали защитить Израиль от возможных ответных действий со стороны Ирана, который поддерживает "Хезболлу". В апреле Американские F-15E и F-16 помогли Израилю отразить массированную ракетную и беспилотную атаку, сбив около 80 беспилотников.

В августе США уже разместили на Ближнем Востоке истребители пятого поколения F-22. Кроме того, в Оманском заливе находится атомный авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln, на котором базируется четыре эскадрильи истребителей, в том числе F/A-18E/F Super Hornet и истребители пятого поколения F-35C Lightning II.

По данным Пентагона, на Ближнем Востоке в настоящее время находится около 40 тысяч американских военнослужащих и десятки боевых самолетов. Кроме того, в районе Красного моря боевое дежурство несут атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.

В Восточном Средиземноморье действует амфибийно-десантная группа ВМС США в составе универсального десантного корабля Wasp, на котором базируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II, десантного транспорта-дока Oak Hill и десантно-вертолетного корабля-дока New-York. На кораблях группы размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты. Его численность составляет не менее 2 тысяч морпехов. В Восточном Средиземноморье на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке оперативные задачи также выполняют три американских ракетных эсминца.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
F-16 F-35 Ближний Восток Израиль Иран США Хезболла
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