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Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" направился на Ближний Восток

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" направился на Ближний Восток
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Harry Truman вышел с базы в Норфолке (штат Вирджиния) и направился на Ближний Восток, следует из данных ВМС США.

Как ожидается, он вместе с ракетным крейсером и двумя эсминцами авианосной ударной группы будет размещен в Восточном Средиземноморье на фоне кризисной ситуации в регионе.

На данный момент на Ближнем Востоке в районе Оманского залива уже находится американская авианосная ударная группа, возглавляемая авианосцем USS Abraham Lincoln, в состав которой входят три ракетных эсминца.

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Кроме того, в районе Красного моря боевое дежурство несут атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.

По данным Пентагона, на Ближнем Востоке в настоящее время находится около 40 тыс. американских военных и десятки боевых самолетов. И это количество планируется увеличить.

В Восточном Средиземноморье действует амфибийно-десантная группа ВМС США в составе универсального десантного корабля Wasp, на котором базируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II, десантного транспорта-дока Oak Hill и десантно-вертолетного корабля-дока New-York. На кораблях группы размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты. Его численность составляет не менее 2 тыс. морпехов. В Восточном Средиземноморье на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке оперативные задачи также выполняют три американских ракетных эсминца.

Ближний Восток ВМС США
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