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LVMH покупает журнал Paris Match

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Французская группа LVMH достигла соглашения с Lagardere о покупке популярного еженедельного журнала Paris Match.

Как говорится в сообщении компаний, руководителем подразделения, в которое войдет Paris Match, станет главный финансовый директор LVMH Group Жан-Жак Гийони. Главным редактором журнала останется Жером Бегле.

Бернар Арно, глава LVMH и самый богатый человек Франции, вел переговоры о покупке Paris Match с февраля. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 120 млн евро.

Paris Match выходит с 1949 года. Журнал больше всего известен своими сенсационными статьями про жизнь звезд. Его тираж составляет 440 тыс. экземпляров.

LVMH Бернар Арно Франция Paris Match
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