LVMH в 2024 году снизила чистую прибыль на 17%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA сократил чистую прибыль в 2024 году на 17%, выручку - на 2%.

Годовая чистая прибыль компании составила 12,55 млрд евро против 15,174 млрд евро в 2023 году, выручка - 84,683 млрд евро против 86,153 млрд евро.

Прибыль от продолжающихся операций уменьшилась на 14% - до 19,57 млрд евро.

Органический рост выручки (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) в прошлом году составил 1%, несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию, отмечается в сообщении. В том числе двухзначные темпы подъема были зафиксированы в Японии из-за ослабления курса иены.

Выручка LVMH в сегменте модной одежды и изделий из кожи сократилась на 3% - до 41,06 млрд евро. Органическое снижение составило 1%.

Продажи часов и украшений уменьшились на 3% (на 2% в органическом выражении) - до 10,58 млрд евро. Реализация алкогольных напитков упала на 11% (на 8%), составив 5,86 млрд евро.

Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) повысился на 2%, достигнув 18,26 млрд евро (органический рост - 6%). Выручка в сегменте парфюмерии и косметики повысилась на 2% (на 4%) - до 8,42 млрд евро.

За 12 месяцев капитализация LVMH уменьшилась на 4% (до 375 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил почти 3%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, - крупнейший в мире производитель предметов роскоши (75 брендов), в том числе аксессуаров (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанского (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часов (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирных издели (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежды (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерии и косметики (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5,66 тысячи. Штат на конец 2024 года насчитывал более 215 тысяч сотрудников, около 40 тысяч из которых работают во Франции.