Байдена оповестили о возможном ракетном ударе Ирана по Израилю

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президента США Джо Байдена держат в курсе ситуации на Ближнем Востоке и возможной атаки Ирана против Израиля с использованием баллистических ракет. Об этом сообщает во вторник NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

"Президенту США Джо Байдену сообщили о возможном иранском ударе баллистическими ракетами по Израилю и ситуации на Ближнем Востоке в целом", - приводит телеканал слова официального лица из Белого дома.

Он отметил, что, как ожидается, Иран попытается нанести удар по военным и правительственным объектам.

Ранее во вторник поступали сообщения о том, что Иран может провести против Израиля атаку с использованием баллистических ракет в ближайшее время.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.