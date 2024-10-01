Израильские военные сообщили о запуске иранских ракет в сторону Израиля

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что Иран запустил ракеты в сторону страны.

"Недавно Иран запустил ракеты в сторону Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграме.

Армия призывает жителей Израиля укрыться в бомбоубежищах.

ЦАХАЛ отмечает, что по всей стране звучат сигналы ракетной тревоги. Журналисты ряда СМИ передают, что слышат звуки взрывов в небе над израильскими городами.

Ранее западные СМИ сообщали, что США предупредили Израиль о возможной ракетной атаке Ирана в ближайшие часы.

В свою очередь ABC News со ссылкой на источники сообщают, что Иран запустит около 240-250 ракет в две волны по четырем целям. Среди них будет штаб-квартира "Моссада" и три авиабазы.

Отмечается, что от Ирана до Израиля ракета летит примерно 15 минут.

Также телеканал добавляет, что количество баллистических ракет в этот раз почти в два раза превысит количество ракет, выпущенных в апреле, когда Иран нанес удары по Израилю ракетами и дронами.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.