Поиск

СМИ сообщили, что Иран предупредил иностранных партнеров о планах ударить по Израилю

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти предупредили иностранных партнеров о своих планах нанесения ударов по Израилю. Об этом сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на данные арабских СМИ.

По этим данным, Тегеран сообщил "международным сторонам" о времени и масштабах планируемых ударов.

В свою очередь, американские СМИ приводят разные данные о том, каким именно оружием Иран планирует нанести удар.

Газета The New York Times сообщала со ссылкой на официальные лица, что иранские военные, вероятно, применят ракеты и дроны.

По информации портала Axios, Иран может применить исключительно баллистические ракеты, способные достигнуть Израиля за 12 минут. В случае применения беспилотников атака займет гораздо больше времени, а у Израиля и его союзников будет больше возможностей для перехвата воздушных целей.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Иран планирует в скором времени нанести удары по Израилю на фоне начала израильских военных операций на ливанской территории. По некоторым данным, иранский удар можно ждать в ближайшие часы.

Иран Израиль Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Израиле восемь человек убиты неизвестными вооруженными людьми

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен

Что произошло за день: вторник, 1 октября

Иранский корпус стражей исламской революции подтвердил запуск ракет по Израилю

The Jerusalem Post сообщила, что Иран запустил в сторону Израиля 400 ракет

Израильские военные сообщили о запуске иранских ракет в сторону Израиля

США ввели санкции против хакеров из группировки Evil Corp

NYT сообщила о планах Ирана в ближайшие часы атаковать Израиль ракетами и дронами

NYT сообщила о планах Ирана в ближайшие часы атаковать Израиль ракетами и дронами

LVMH покупает журнал Paris Match

РФ и КНР обсуждают совместное бурение подлёдных гор Гамбурцева в центре Антарктиды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });