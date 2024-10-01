СМИ сообщили, что Иран предупредил иностранных партнеров о планах ударить по Израилю

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти предупредили иностранных партнеров о своих планах нанесения ударов по Израилю. Об этом сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на данные арабских СМИ.

По этим данным, Тегеран сообщил "международным сторонам" о времени и масштабах планируемых ударов.

В свою очередь, американские СМИ приводят разные данные о том, каким именно оружием Иран планирует нанести удар.

Газета The New York Times сообщала со ссылкой на официальные лица, что иранские военные, вероятно, применят ракеты и дроны.

По информации портала Axios, Иран может применить исключительно баллистические ракеты, способные достигнуть Израиля за 12 минут. В случае применения беспилотников атака займет гораздо больше времени, а у Израиля и его союзников будет больше возможностей для перехвата воздушных целей.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Иран планирует в скором времени нанести удары по Израилю на фоне начала израильских военных операций на ливанской территории. По некоторым данным, иранский удар можно ждать в ближайшие часы.