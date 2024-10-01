Новый премьер Франции планирует развивать ядерную отрасль

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил во вторник в ходе выступления в Национальном собрании о намерении развивать ядерную энергетику.

"Важно продолжать развитие ядерной энергетики и строить новые атомные реакторы" - сказал Барнье, выступая перед депутатами нижней палаты французского парламента.

Кроме того, он подчеркнул необходимость "внедрять возобновляемые источники энергии".

"Мы должны прилагать больше усилий для борьбы с климатическим кризисом и для продвижения экономики замкнутого цикла", - отметил Барнье.

Во вторник Барнье выступил во французском парламенте с программной речью о приоритетах недавно сформированного им правительства.