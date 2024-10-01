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Новый премьер Франции пообещал сократить бюджетный дефицит

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил во вторник в ходе выступлении в Национальном собрании о намерении сократить дефицит бюджета до 5% ВВП в 2025 году.

"Мы хотим привести дефицит к 5% ВВП в 2025 году", - заявил Барнье.

"Наша следующая цель - снижение дефицита бюджета в 2029 году до 3% ВВП, что отвечает требованиям Евросоюза", - добавил Барнье. При этом он отметил, что "в этом году бюджетный дефицит Франции может превысить 6% ВВП".

Во вторник Барнье выступил во французском парламенте с программной речью о приоритетах недавно сформированного им правительства.

Евросоюз Франция Мишель Барнье
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