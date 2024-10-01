Поиск

Трамп обвинил Байдена и Харрис в содействии усиления Ирана

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Дональд Трамп на фоне обострения между Израилем и Ираном предположил, что действия президента и вице-президента США - Джо Байдена и Камалы Харрис - позволили Тегерану усилиться.

"Когда я был президентом, Иран был под полным контролем. У них не было денег, они мечтали договориться с нами. Камала отправила им кучу американских денег (в рамках отмены некоторых санкций - ИФ), и с тех пор Иран распространяет террор и расшатывает обстановку на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Трампа.

"Пламя поглощает наш мир. А в нашей стране нет руководства, никто не управляет США. У нас есть президент Джо Байден, которого нигде не видно. Также у нас есть ничем не занимающийся вице-президент Камала Харрис", - считает Трамп.

Он предположил, что иранское руководство надеется на победу Харрис на президентских выборах. "Ведь они знают, что пока Харрис у власти, они могут побеждать Америку", - полагает Трамп.

Ранее во вторник Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. В СМИ приводились данные о сотнях запущенных ракет.

Выборы президента США состоятся в ноябре. Кандидатом от демократов стала Харрис. Республиканцев представляет Трамп.

Джо Байден Камала Харрис Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕС осудили атаку Ирана на Израиль, опасаются риска региональной войны

В ЕС осудили атаку Ирана на Израиль, опасаются риска региональной войны

Пезешкиан заявил, что удар по Израилю был нацелен на защиту интересов и граждан Ирана

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

СМИ сообщили о гибели палестинца в результате ракетного удара Ирана по Израилю

В Израиле восемь человек убиты неизвестными вооруженными людьми

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен

Что произошло за день: вторник, 1 октября

Иранский корпус стражей исламской революции подтвердил запуск ракет по Израилю

The Jerusalem Post сообщила, что Иран запустил в сторону Израиля 400 ракет

Израильские военные сообщили о запуске иранских ракет в сторону Израиля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });