Трамп обвинил Байдена и Харрис в содействии усиления Ирана

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Дональд Трамп на фоне обострения между Израилем и Ираном предположил, что действия президента и вице-президента США - Джо Байдена и Камалы Харрис - позволили Тегерану усилиться.

"Когда я был президентом, Иран был под полным контролем. У них не было денег, они мечтали договориться с нами. Камала отправила им кучу американских денег (в рамках отмены некоторых санкций - ИФ), и с тех пор Иран распространяет террор и расшатывает обстановку на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Трампа.

"Пламя поглощает наш мир. А в нашей стране нет руководства, никто не управляет США. У нас есть президент Джо Байден, которого нигде не видно. Также у нас есть ничем не занимающийся вице-президент Камала Харрис", - считает Трамп.

Он предположил, что иранское руководство надеется на победу Харрис на президентских выборах. "Ведь они знают, что пока Харрис у власти, они могут побеждать Америку", - полагает Трамп.

Ранее во вторник Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. В СМИ приводились данные о сотнях запущенных ракет.

Выборы президента США состоятся в ноябре. Кандидатом от демократов стала Харрис. Республиканцев представляет Трамп.