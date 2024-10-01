США пообещали продолжить санкционное давление на Иран

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон продолжает оказывать давление на Иран и будет и дальше усиливать санкции против страны, заявила во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы продолжаем увеличивать давление. Наши масштабные санкции продолжают действовать, и мы точно продолжим их усиливать", - сказала она во время пресс-брифинга.

Жан-Пьер отметила, что США будут и дальше поддерживать Израиль.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.