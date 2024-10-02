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Летевший в Дубай рейс S7 возвращается в Москву после указаний Росавиации

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании S7 по маршруту Москва ("Домодедово") - Дубай возвращается в аэропорт вылета, сообщила компания.

Решение принято в связи с указанием Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством ряда государств, пояснили в S7.

Рейс S7 Новосибирск - Дубай, запланированный на среду, предварительно задержан до 15:00 по местному времени.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак до особого распоряжения "в связи с угрозой безопасности полетов".

Во вторник Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства для самолетов. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии неба.

S7 Дубай Домодедово Росавиация Новосибирск
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