"Аэрофлот" и "Россия" полетят в Дубай в среду по удлиненным маршрутам

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства Ирана отменил запланированный на среду рейс SU524/525 Москва - Дубай - Москва, сообщила компания.

Этот рейс должен был совершить среднемагистральный самолет. Его пассажиры перебронированы на рейс SU520/521, который будет выполнен на дальнемагистральном лайнере большей вместимости, пояснили в компании. Он сможет полететь в обход Ирана.

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" также сообщила об изменении маршрута и времени вылета рейсов, направляющихся в ОАЭ.

"Рейс из Сочи в Аль-Мактум FV6681 за 2 октября с вылетом в 01:00 мск на самолете Superjet 100 будет выполнен через воздушное пространство Турции, Египта и Саудовской Аравии с технической посадкой в Египте, аэропорт Хургада", - говорится в сообщении компании.

Рейс из Санкт-Петербурга в Аль-Мактум FV6909 с вылетом в 09:30 по Москве будет выполнен через небо Туркменистана, Афганистана и Пакистана, добавили в компании.

Часть пассажиров "России" будут переданы на рейсы авиакомпании - партнера.

Как сообщалось, рейс авиакомпании S7, летевший во вторник вечером по маршруту Москва ("Домодедово") - Дубай, вернулся в аэропорт вылета. Решение было принято после того, как Росавиация рекомендовала перевозчикам воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак "в связи с угрозой безопасности полетов". Рейс S7 Новосибирск - Дубай, запланированный на среду, предварительно задержан до 15:00 по местному времени, отмечали в компании.

Во вторник Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства для самолетов. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии своего неба.