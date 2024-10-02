Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Тонга в Тихом океане

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 328 км к северо-востоку от столицы Королевства Тонга - города Нукуалофа (о.Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 23:06 по Москве во вторник, находился примерно в 184 км к востоку-северо-востоку от города Пангаи на острове Лифука в составе Королевства Тонга.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,6. Также американские сейсмологи зафиксировали повторный подземный толчок в этом районе с магнитудой 4,7.