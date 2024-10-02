Поиск

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Тонга в Тихом океане

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 328 км к северо-востоку от столицы Королевства Тонга - города Нукуалофа (о.Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 23:06 по Москве во вторник, находился примерно в 184 км к востоку-северо-востоку от города Пангаи на острове Лифука в составе Королевства Тонга.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,6. Также американские сейсмологи зафиксировали повторный подземный толчок в этом районе с магнитудой 4,7.

Тонга Тихий океан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вэнс считает, что Израиль должен сам решать, наносить ли удары по Ирану

Нетаньяху заявил, что Иран заплатит высокую цену за нападение на Израиль

Нетаньяху заявил, что Иран заплатит высокую цену за нападение на Израиль

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Летевший в Дубай рейс S7 возвращается в Москву после указаний Росавиации

В ЕС осудили атаку Ирана на Израиль, опасаются риска региональной войны

В ЕС осудили атаку Ирана на Израиль, опасаются риска региональной войны

Пезешкиан заявил, что удар по Израилю был нацелен на защиту интересов и граждан Ирана

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

СМИ сообщили о гибели палестинца в результате ракетного удара Ирана по Израилю

В Израиле восемь человек убиты неизвестными вооруженными людьми

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });