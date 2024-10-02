Взрывы произошли в районе Копенгагена, где расположено посольство Израиля

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Два взрыва произошли недалеко от израильского посольства в Копенгагене, никто не пострадал, сообщает в среду The Times of Israel.

"Мы находимся на месте, где произошли два взрыва. Пострадавших нет. Начато расследование. Мы выясняем, имеет ли отношение это происшествие к расположенному в этом районе посольству Израиля", - цитирует израильская газета сообщение, опубликованное в соцсетях полицией Копенгагена.

Комментариев от МИД Израиля пока не поступало, отмечает издание.